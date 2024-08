Tennis Caso Sinner la Wada pensa al ricorso

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago. (askanews) – La, l’agenzia mondiale anti doping, ha confermato a un’agenzia di stampa tedesca di riservarsi il diritto di ricorrere in appello per ilche ha visto coinvolto Jannik. “Come facciamo sempre, esamineremo con attenzione tutta le documentazione e ci riserviamo la facoltà di presentare appello”, ha fatto sapere un portavoce della. L’appello potrà essere presentato entro 21 giorni al Tas di Losanna, e la data ultima entro la quale lao la Nado Italia (agenzia italiana anti doping) potranno decidere o no di ricorrere è il 6 settembre. Nado Italia ha fatto ad esempiocontro l’assoluzione dell’olimpionica Sara Errani per altra sostanza, dopo che lata azzurra era stata assolta dal tribunale delper la nota vicenda della contaminazione alimentare, ribaltando la sentenza.