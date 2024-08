Temptation Island Scoop | Carlo Beccato Con Lei!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Martina De Ioannon eMarini, coppia nata a2024, sono già ai ferri corti? Un avvistamento dicon un’altra fa pensare al peggio. Ecco di chi si tratta! La relazione tra Martina De Ioannon eMarini, nata sotto i riflettori di2024, sembra essere in crisi ancora prima di decollare. Dopo aver conquistato l’attenzione del pubblico durante il reality delle tentazioni, i due hanno continuato a far parlare di sé. Ma ora, una segnalazione potrebbe confermare che la loro frequentazione sia già giunta al termine. Durante il programma, Martina aveva partecipato insieme al suo ormai ex fidanzato, Raul Dumitras, ma ben presto ha rivolto la sua attenzione aMarini, con cui ha iniziato a sviluppare una forte connessione.