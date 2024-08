Si alza il sipario sul Frogstock In programma Stunt Pilots e dj set

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Al via questa sera al parco fluviale di Riolo Terme con l’Avis Night il festival, che terminerà sabato. I gruppi che si esibiranno questa sera sono i Nineteen Test, i Petunia Sauce e gli. A seguire l’esibizione del dj Lil Zutt. La serata si avvale del supporto della Sezione Giovani dell’Avis Provinciale di Ravenna e dell’Avis della Regione Emilia-Romagna, per promuovere la cultura della solidarietà tra i giovani e l’importanza della donazione. Si prosegue domani con una serata all’insegna dell’indie-pop con Colimbo, Bolena e gli EX-Otago. L’After Show presso il Joker Disco Bar sarà opera del mixaggio del dj K.Peeno. Per venerdì, la terza e penultima serata, il festival proporrà i Gegenhalt , i Barone Lamberto e una vecchia conoscenza di, i Nobraino.