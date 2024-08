Sale il conto della Manovra | misure in bilico per 17 miliardi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La data da segnare in rosso sul calendario per laè quella del 20 settembre. Quando il governo Meloni dovrà mettere a punto il piano pluriennale di spesa da inviare a Bruxelles, che sarà poi approvato nel pacchetto di autunno del semestre europeo, insieme alle raccomandazioni sul deficit. Entro quella data il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dovrà chiarire come verrà affrontata la correzione dei conti pubblici. Un compito non facile considerando che nell’analisi del think tank Bruegel, l’intervento in termini strutturali potrebbe valere lo 0,6% del Pil all’anno in sette anni (circa 12di euro) oppure l’1,1% per un piano in quattro anni (22). Già da ora invece, per quanto riguarda la, si sa che se il governo volesse solo confermare leche scadranno entro il 31 dicembre di quest’anno anche per il 2025 dovrà trovare circa 17