Perugia primo allenamento per Ishikawa | La squadra perfetta per me voglio vincere il campionato

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Yukiè arrivato a Pian di Massiano nella giornata di ieri, svolgendo ilcon la maglia di. Il pallavolista nipponico si è visto impegnato in una seduta in sala pesi. Lo schiacciatore aveva lasciato l’Italia due stagioni fa, dopo aver salutato Modena per far ritorno in Giappone. Quest’anno il suo nome ricompare in Superlega. legato a quello dei Block Devils, con cui ha firmato un contratto biennale: “Io non ho mai vinto ancora ilquindi il mioobiettivo è che vorrei vincerlo! E poi quest’anno c’è anche la Champions e anche questa competizione non l’ho mai giocata quindi anche la Champions è un mio obiettivo” dice il classe 1995 ai canali ufficiali del club: “Ho pensato chefosse laper me perchévince tanto, ha giocatori fortissimi e qui posso crescere ancora di più.