Operaio 44enne cade da una scala mentre smonta luminarie | grave trauma cranico

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Questa mattina, undi 44 anni, originario della Romania e residente a Salerno, è rimasto vittima di unincidente a Spinazzola, in provincia di Bari.stavando leallestite per la festa patronale, l’uomo è caduto da unada un’altezza di circa tre metri. Nell’impatto, ha riportato un severoe diverse fratture. Soccorsi e indagini Subito dopo l’incidente, l’è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria. Attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi rimane riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la polizia locale, impegnati a ricostruire con esattezza le cause dell’accaduto. Fonte: SalernoToday Segui ZON.IT su Google News.