Nel capanno degli attrezzi nasconde oltre un chilo di droga | arrestato

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 – Aveva nascosto nelungrammo di, ma è stato scoperto edalla Polizia Municipale di Firenze. Tutto è iniziato da un incidente stradale con fuga avvenuto a inizio agosto in viale Redi. Il conducente si era infatti allontanato senza fermarsi nonostante la presenza di feriti. Sul posto gli agenti del Reparto Infortunistica Stradale che, dopo i rilievi, hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile. L'auto è stata individuata parcheggiata in strada ed inizia quindi un monitoraggio da parte dalle pattuglie dell'Autoreparto. Gli agenti notano infatti due persone salire a bordo, un uomo, che corrispondeva alla descrizione fornita da uno dei coinvolti nell'incidente, e una donna, accompagnati da un cane.