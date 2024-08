L’innocenza la recensione del film di Hirokazu Kore-eda

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 21 agosto 2024), ladeldi-eda Linee narrative che si intrecciano e trovano la giusta chiusura in una corsa liberatoria verso il sole,di-eda in concorso al Festival di Cannes 2023 incanta tutti con eleganza e intelligenza. Il regista è già noto alla Croisette avendo già vinto la Palma d’oro per Un affare di famiglia nel 2018. Anche in questa pellicola torna a parlare di legami familiari intricati e complessi, di passaparola che creano opinioni distorte della realtà.-eda collabora con lo sceneggiatore Yûji Sakamoto e con il compositore Ryuichi Sakamoto, che contribuisce attraverso la colonna sonora a conferire alle scene la giusta particolarità. Inla musica assume un verso e proprio significato liberatorio, dove un soffio di tromba serve a spazzare via tutto. Tutti i pensieri. Tutte le malignità.