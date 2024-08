L’abbonato più giovane d’Italia è del Palermo | il piccolo Andrea tesserato a 4 ore dalla nascita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) E’ un tifoso delpiù. Si chiamaMuratore ed è un neonato, visto che è stato dato alla luce il 19 agosto alle 14.10. Nello stesso giorno, alle ore 18.12, ad appena quattro ore, papà Gioacchino e mamma Giorgia, tifosissimi rosanero, hanno voluto tesserare simbolicamente il loro pargolo, regalandogli un regolare abbonamento alla Curva Nord dello stadio Barbera. “Seguo ilda sempre, è una passione tramandata da mio padre – ha detto il signor Muratore al sito ufficiale del club siciliano – Ad ogni partita siamo sempre stati lì, su quei gradoni, a sostenere i nostri colori. Anche mia moglie è una grande tifosa, non poteva essere altrimenti. Per questo, in queste ore di gioia immensa per ladi, abbiamo voluto celebrare questa passione di famiglia e acquistare un abbonamento per lui.