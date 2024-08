La vacanza sostenibile | È a bordo del camper Un mezzo economico e poco inquinante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) di Mario Ferrari Tra navi, aerei, treni e automobili, ilturistico piùè il. È questo il risultato della ricerca "Turismo in, l’impattoambientale delista" realizzata da Ergo, spin off della Scuola Sant’Anna, a firma del professor Fabio Iraldo, ordinario di economia e condirettore del Sustainability Management Laboratory (Sum) dell’ateneo, in collaborazione con Caravanbacci, concessionaria di Lavoria specializzata nella vendita di. In particolare, lo studio del professor Fabio Iraldo rivela che il turismo itinerante rappresenta "un’alternativa a basso impatto ambientale rispetto alle tradizionali vacanze in auto e hotel: genera minori emissioni nell’ambito dei cambiamenti climatici, consuma meno risorse naturali e utilizza meno acqua.