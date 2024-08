John Cena | Per diventare il 17 volte Campione del Mondo devo guadagnarmi la possibilità di avere un match titolato

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ha annunciato il suo ritiro dal wrestling professionistico a Money in the Bank 2024 a Toronto. Anche se il suo tour d’addio inizierà l’anno prossimo,ha ora affrontato ladi andare a caccia del suo 17° regno comedel. Nel suo annuncio,ha rivelato che sarà coinvolto nella transizione di WWE RAW su Netflix. Ha anche detto che le sue ultime apparizioni sul ring saranno alla Royal Rumble, all’Elimination Chamber e a WrestleMania 2025.intraprenderà un tour d’addio nel 2025, coprendo più date. La sua carriera sul ring terminerà a dicembre 2025. In una recente intervista al podcast “Club Shay Shay”,ha parlato delladi vincere il suo 17° titolo prima di ritirarsi.