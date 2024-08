Il Barcellona ha un debito di circa 3 miliardi di euro in Spagna fanno finta di niente Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La precaria situazione finanziaria delè un problema che il club e il calcio spagnolo nel suo complesso sembrano intenzionati a ignorare. Ora che però non possono opporsi alla richiesta di Gundogan, il problema diventa l’elefante nella stanza. Impossibile faredi. L’analisi del. Gundogan ora ha la certezza: ilnon è più quello di una volta Scrive il: “Come sta scoprendo Gundogan, ilnon è più il club di una volta“, nota il. “Gundogan ha un contratto con ilfino al 2026, ma il suo stipendio, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 16 milioni di sterline (oltre 18 milioni di, ndr), è troppo caro per il club che sta cercando di registrare Dani Olmo. Ma anche l’ingaggio che lo spagnolo percepisce a Lipsia non rientra nel monte stipendi consentito al