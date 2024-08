Grillo non è disposto a trattare su simbolo nome e regole del M5s

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Con un post sul suo blog, Beppeha risposto alla convocazione dell’Assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle del prossimo 4 ottobre ribadendo ciò che per lui è irrinunciabile:del secondo mandato non sono negoziabili. Per lui questi paletti rappresentano i valori e l’essenza stessa del Movimento. Cambiarli significherebbe creare una realtà politica nuova. «Cari attivisti, portavoce e sostenitori del Movimento 5 Stelle, ci troviamo a un crocevia fondamentale nella nostra storia, in cui dobbiamo riflettere sulle nostre radici e su ciò che ci ha unito sin dall’inizio», si legge nel post sul blog. Quando abbiamo fondato il Movimento 5 stelle, io e Gianroberto, lo abbiamo fatto con un ideale chiaro: creare un’alternativa al sistema politico tradizionale».