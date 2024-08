Genoa Vogliacco racconta | Contro l’Inter un gol di istinto | è stata un’emozione indescrivibile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Alessandro, difensore del, hato ai microfoni di Radio Serie A con Rds l’emozione di segnare il primo gol in Serie A, a Marassi: “Sono sensazioni che porterò dentro per tutta la vita. E’una rete die anche un pizzico fortunata: appena ho visto la palla sono scattato per metterla dentro. E’, che avevo sognato per tanto tempo, con tutta la mia famiglia in tribuna. Dedico questo gol a mia moglie e mia figlia, ma anche a mio fratello e mia cognata“. Sul tecnico Gilardino, invece: “E’ una persona per bene: abbiamo fiducia in lui e lo seguiamo in tutto. Prepara molto bene le partite, curando i dettagli e aggiungendo sempre qualcosa di nuovo ogni mese“. Infine, non poteva mancare un pensiero su Sinisa Mihajlovic, papà della moglie di: “Mi ha insegnato a essere una persona leale.