È fatta per il ritorno di Raoul Bellanova all’Atalanta al Torino 20 milioni più bonus

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sono bastate solo alcune ore per l’ennesimo colpo targato Percassi:sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Una trattativa lampo quella dei nerazzurri che si sono assicurati, nel giro di una giornata, il laterale destro delclasse 2000. L’operazione si aggira intorno ai 20più, abbassando, anche se di poco, la richiesta dei granata di 25. È sicuramente un acquisto che andrà a rinforzare un reparto, quello della fascia destra, che aveva bisogno di almeno un rinforzo. Dopo le visite mediche naufragate di Pubill dell’Almeria e i tempi lunghi per Wesley del Flamengo – entrambi i giocatori sembravano già promessi sposi nerazzurri – la società ha deciso di virare sul talento della Nazionale azzurra, che vanta già un passato, non molto fortunato, tra le fila dell’Atalanta nel 2020.