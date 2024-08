Doppio incidente in via Ravennate Con l’auto contro il palo della luce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Due incidenti, dei quali il primo con conseguenze abbastanza gravi, nell’arco di un’ora sono avvenuti ieri a Cesena in viacon feriti trasportati, uno anche in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Il primo è accaduto poco dopo le 11 in vianell’incrocio con via Mariano. Una ragazza 30enne di Cesena ha perso illlosua auto Ti-Roc Volkswagen, ha sbandato ed è finitaunilluminazione pubblica. Sul posto sono arrivati gli agentiPolizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’; l’ambulanza del 118 per trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini ricoverata in codice rosso, ma fortunatamente al momento non era in pericolo di vita.