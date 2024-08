Caro Baragli non può celebrare messa il vescovo chiude il caso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arezzo, 21 agosto 2024 – Ha analizzato la documentazione del, poi la Diocesi ha ribadito il concetto: Marconon è un sacerdote della Chiesa Cattolica e non può. IlMigliavacca ha incontrato il professore e filosofo aretino che la Curia aveva indicato come falso sacerdote. Era avvenuto il 17 agosto in una nota diffusa su Toscana Oggi. Nel frattempo ilè stato approfondito, come pure analizzati i documenti che lo stessoavrebbe presentato per spiegare la sua posizione. Concluso la verifica documentale, la Diocesi resta ferma sulle sue posizioni.