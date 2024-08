Bohemia Interactive annuncia due nuovi titoli a Gamescom

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024)è entusiasta dire duedella sua etichetta editorialeIncubator. Il Publisher ha presentato oggi SkyVerse, un’innovativa rivisitazione dei generi RPG e sandbox survival, insieme al nuovo platform d’azione Brute Horse. Gli annunci sono stati fatti oggi alla2024, dove il progetto è stato presentato alla stampa e agli operatori del settore. SkyVerse SkyVerse è un gioco di ruolo sandbox in voxel art con una prospettiva in prima persona e un open world autogenerato. I giocatori assumono il ruolo del capitano di un dirigibile in modalità single-player o multiplayer co-op e viaggiano attraverso un mondo dettagliato pieno di isole galleggianti aperte all’esplorazione.