Anagni dal 23 Festival del teatro medievale e rinascimentale

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Torna dal 23 al 31 agosto ildeldi, diretto da Gianfranco Zito, giunto alla XXXI Edizione, che porterà in scena gratuitamente a Piazza Innocenzo III dalle ore 21.00 un cartellone prestigioso di spettacoli, realizzati da artisti e compagnie di grande valore. L’edizione deldi quest’anno si ispira al tema “gentilezza ed empatia”, è dedicata alla memoria dell’attrice e scrittrice, recentemente scomparsa, Maria Rosaria Omaggio, che fu ospite della manifestazione nel 2009, e si inaugura con la presentazione della kermesse, affidata a Gaetano D’Onofrio, che introdurrà lo spettacolo “L’incanto del cavaliereDon Chisciotte” dell’Accademia Creativa, di e con Luca Sargenti, una messa in scena in chiave contemporanea dell’immortale capolavoro di Cervantes, che veicola il sogno di un mondo di giustizia e di pace.