America’s Cup 2024 via i veli alle barche | Luna Rossa e le avversarie mostrano il potenziale nelle regate preliminari

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tutto pronto a Barcellona per la Final Preliminary Regatta, terza e ultima regata di avvicinamento verso la 37ma edizione dell’Cup. Le acque catalane saranno teatro da giovedì 22 a domenica 25 agosto di un test agonistico molto importante per cominciare a capire meglio ildelle variee di conseguenza i possibili valori in campo tra i team protagonisti della Coppa America. Ledi Barcellona vedranno infatti il vero debutto ufficiale in gara degli AC75, dopo che le precedenti competizioni andate in scena a Vilanova i La Geltrú (14-17 settembre 2023) e Jeddah (29 novembre-2 dicembre 2023) erano state caratterizzate dall’utilizzo dei monoscafi foiling AC40, barca One Design di 12 metri con 4 persone a bordo per ciascun equipaggio.