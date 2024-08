Addio ai giganti verdi Tramvia arriva il ponte Abbattuti i primi alberi al parco dell’Albereta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 – La fine è, anzi era, nota. Parafrasiamo il titolo di uno storico romanzo per annotare che a Gavinana tutti sapevano che il destino di una trentina didelera segnato. Tutti giù per terra, sacrificio necessario per far spazio alche verrà (consegna dei lavori entro la fine del 2025) la cui funzione nobile sarà quella di alleggerire dalla pressione dei motori il dirimpettaioda Verrazzano che in larga parte farà spazio alla nuova linea dellaLibertà-Bagno a Ripoli. Eppure il rumore delle motoseghe che ha squarciato l’insolito silenzio della trafficatissima via Villamagna ha comunque fatto male a molti residenti. E non alle loro orecchie . "In quelci sono cresciute generazioni, fa male vederesani tirati giù così" si sfoga una ragazza sui social.