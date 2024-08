A Ravello è di scena il bartending protagonisti Tommaso Mansi e Vincenzo Imparato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Talento, passione, e soprattutto esperienza e tecnica: sono questi gli elementi che sabato 24 agosto avedrannoal Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast,, storico bar manager della struttura, come padrone di casa, e, guest star della serata, giovane e talentuoso bartender del Sips di Barcellona, primo bar al mondo tra i migliori 50. Un duo che promette faville in una location leggendaria per storia e ospitalità, per panorama ed atmosfera ma soprattutto una serata in cui il Mediterraneo sarà guida ed ispirazione. Spazio dunque a cocktail e drink che avranno il sentore immancabile del limone ma anche tutta la vivacità sorprendente delle spezie, delle suggestioni spagnole senza dimenticare un tocco esotico di Oriente. A supportare il duo, la sapienza culinaria e l’estro dell’Executive Chef della struttura, Armando Aristarco.