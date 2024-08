Vuelta 2024 Tiberi | Giornata molto calda felice della maglia bianca

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) “Sonodi indossare nuovamente laalla. Sinceramente non mi aspettavo di essere in testa a questa classifica già alla quarta tappa. A differenza del Giro, qui ci sono salite più ripide e il clima è più caldo. Oggi è stato un giorno davvero caldo, ma è stato un buon inizio, spero di continuare così. So che Lennert Van Eetvelt èforte. Certo, è uno dei candidati alla, dovrò tenerlo d’occhio”. Queste le parole di un soddisfatto Antonio(Bahrain Victorious) dopo l’ottavo posto nella quarta tappa (Plasencia-Pico Vulluercas)e la conquista(classifica giovani).: “” SportFace.