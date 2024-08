The Script Danny O’Donoghue | Viviamo tempi difficili ma siamo tutti parte di qualcosa

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 20 agosto 2024) Si intitola Satellites il nuovo album dei Theuscito il 16 agosto per BMG. Un album «ottimista», o almeno così ci dice, anticipato non a caso dalla traccia Both Ways caratterizzata da uno splendido groove. Un ritorno non facile quello della band irlandese, che segue la scomparsa prematura di Mark Sheehan. Eppure Satellites è un album ricco di luce. Ne parliamo proprio con. Theracconta Inside Out Satellites è un album ricco di emozioni. Credo che la traccia più onesta e intima sia Inside Out, che non nasconde le brutture deiin cui. Come nasce?«Se intitoli una canzone Inside Out e poi, durante il processo di creazione, non ti riveli totalmente non le rendi giustizia. Ed è il motivo per cui la canzone è nata. L’abbiamo scritta con Steve Mac ed era la prima volta che mi trovavo in studio con lui.