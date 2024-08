Moto gp Yamaha in crisi nera Quartararo | Sempre peggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Bologna, 20 agosto 2024 – Prosegue senza sosta ladi, e neanche le concessioni sembrano ridare vita al progetto M1. A Spielberg entrambe ledella squadra ufficiale sono finite fuori dalla zona punti e non accadeva addirittura da oltre due anni.ha chiuso a 40” dal vincitore e Rins in sedicesima posizione di poco davanti a lui. Insomma, se doveva esserci rinascita per ora non si intravede nemmeno l’embrione di un progetto vincente. Cambiati i tecnici, cambiata la filosofia di sviluppo, convintoa rinnovare ma i risultati restano gli stessi o addiritturarano.: “Va” Da oltre due anninon mancava la zona punti in gara e quello che è successo a Spielberg dovrà essere compreso in fretta dal team per trovare immediatamente una soluzione.