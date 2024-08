Maxi cantiere a Quarto Oggiaro | quanto durerà e a cosa servono i lavori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) Milano, 20 agosto 2024 – All’inizio dovevano essere i binari del tram, poi si è deciso di cogliere l’occasione per una riqualificazione più profonda e impattante. Da lunedì 9 settembresarà interessato per circa un anno da un grandeche, oltre alla sistemazione dei binari prevede un nuovo sistema fognario, l’ammodernamento dell’acquedotto e la sostituzione della rete gas per arrivare. Solo per l’armamento tranviario il costo previsto è di circa 10 milioni di euro. Isulla linea del tram erano attesi da tempo, vista la condizione dei binari e i continui interventi tampone non risolutivi: sarà quindi realizzata una struttura in calcestruzzo con inserimento di materassini per ridurre le vibrazioni, in grado di resistere meglio alle sollecitazioni.