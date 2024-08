Latina ruba 50 euro in contanti in un negozio | guai per un 22enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 20 luglio- Nella giornata del 19 agosto c.a., i Carabinieri della Stazione Carabinieri diScalo, a seguito di meticolosi accertamenti di P.G., deferivano in stato di libertà per il reato di furto aggravato avvenuto in data 15 giugno u.s. all'interno di un locale commerciale del capoluogo, un cittadino italiano classe 2002, attualmente recluso per altri reati, all'interno della Casa Circondariale di, resosi responsabile del furto della somma in denaro contante pari ad € 50. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un'accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l'ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio