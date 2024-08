La riforestazione di Saronno Arrivano oltre mille alberi in tre diverse aree della città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)e trecento, dei quali 250 a pronto effetto, cioè adulti, sui 14mila metri quadrati di trecittadine. Sono i dati salienti dell’accordo tra l’Amministrazione comunale e Ferrovie Nord nell’ambito del progetto “Piantalalì“ per la realizzazione di zone verdi di rigenerazione urbana lungo le linee ferroviarie sull’asse Milano-Cadorna-Malpensa Aeroporto. Ledestinate alle piantumazioni vengono stabilite con accordi tra Fnm e i Comuni ed è per questo motivo che è stato necessario per l’Amministrazione saronnese approvare la proposta progettuale di Fnm. Si tratta delledi via Venezia, via Giovanni XXIII-Monte Pogdora e via Rezia.