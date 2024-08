La famiglia dell’attore Alain Delon si rifiuta di sopprimere il cane con cui voleva essere sepolto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 agosto 2024) «Se dovessi morire prima di lui, chiederò al veterinario di portarci via insieme. Lo farà addormentare tra le mie braccia. Preferisco farlo piuttosto che sapere che si lascerà morire sulla mia tomba con tanta sofferenza». Così, in un’intervista del 2018 a Paris Match,esplicitava le sue ultime volontà sul suo, Loubo. Ora dopo qualche giorno dalla sua scomparsa, laha deciso che l’animale non verrà soppresso. Fondamentali sono state le proteste degli animalisti che si erano opposti a quanto stabilito dall’attore francese nel suo testamento. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anouchka(@anouchka) Le polemiche La vita del malinois belga di 10 anni doveva terminare insieme a quella del suo padrone, nella sua tomba nel villaggio di Douchy, nella Loira.