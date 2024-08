Il collezionista di ossa come finisce il film con Denzel Washington

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 20 agosto 2024) Ildisi conclude con Lincoln Rhyme e Amelia Donaghy che riescono a risolvere il caso del “di”. Lo individuano in un ex tecnico della polizia scientifica, Marcus Andrews, licenziato anni prima. E in seguito spedito in carcere dopo aver inquinato una scena del crimine. Dopo aver rivelato tutte le sue malefatte al criminologo, il killer si appresta a eliminarlo, ma viene freddato dall’agente appena giunta in tempo. Il thriller di Phillip Noyce, tratto dall’omonimo romanzo di Jeffrey Deaver, è una classica caccia al serial killer. New York, 1999. Il criminologo Lincoln Rhyme () è stanco di vivere dopo l’incidente che lo ha reso tetraplegico quattro anni prima. Cerca quindi di progettare la propria morte insieme a un amico medico. Nel frattempo, a Manhattan, un killer misterioso rapisce e uccide una coppia di coniugi.