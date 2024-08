Ho letto l’ultimo libro di Rampini e lo dico subito | non condivido quasi nulla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Hocon molto interesselavoro del grande giornalista con le bretelle (spesso rosse) FedericoIl nuovo impero arabo, editore Solferino. Precisoa scanso di equivoci che nondel pensiero di, soprattutto da quando la sua torsione verso destra ha assunto ritmo e progressione impressionanti. Dell’ex vecchio redattore di Rinascita, fervente berlingueriano, che leggevo sul finire degli anni Settanta non è rimasto più. Già allora però s’intuiva, in lui, l’inizio di un’attrazione crescente per le ideologie neoliberali – erano gli anni del duo Thatcher-Reagan – introiettate pochi anni dopo dal duo Clinton-Blair e le loro fatali terze vie.