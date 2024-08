Focus sui droni autonomi Usa Cosa dice il report Csis

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 agosto 2024) Si è a lungo parlato dell’arrancante caccia del futuro a stelle e strisce, il Next Generation Air Dominance (Ngad), ma, per quanto il nostro immaginario sia focalizzato sui caccia pilotati da umani, la superiorità aerea del futuro andrà ben oltre: una parte essenziale verrà giocata da. Ne ha parlato uno studio del Center for Strategic & International Studies () sul programma degli Usa. Il Collaborativ Combat Aircraft (Cca) mira a sviluppare iche andranno a costituire lo sciame che ruoterà intorno all’Ngad. Si parla, infatti, di “sistema di sistemi”, poiché le diverse piattaforme saranno integrate tra loro: il caccia, controllato da un umano, fornirà ai Cca direttive di massima, poi svolte senza bisogno di supervisione – in questo sta la natura semi-autonoma di questi