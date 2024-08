F1 Helmut Marko senza mezzi termini | La RB20 è diventata un po’ st…a solo Verstappen può guidarla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) La F1 sta per tornare in scena a Zandvoort (Paesi Bassi) dopo la pausa estiva. Si riprenderà con Maxe Red Bull a comandare nelle due classifiche piloti e costruttori, ma nelle ultime quattro gare lanon è stata quella che era stata all’inizio con l’olandese alla guida. I progressi compiuti da McLaren e Mercedes sono stati notevoli e da associare anche agli sviluppi sbagliati della scuderia di Milton Keynes Ne ha parlato ad Auto, Motor und Sport il consulente di Red Bull,: “All’inizio della stagione avevamo un’auto bilanciata come la McLaren di adesso. Poteva affrontare tutti i circuiti e tutte le condizioni. Poi abbiamo preso una strada sbagliata negli sviluppi. La macchina èuna stronza cheMax può domare. Una vettura imprevedibile e difficile da mettere a punto“, ha sentenziato