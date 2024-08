Dragon Ball | Sparking! Zero il nuovo trailer gameplay è pieno di combattimenti ed esplosioni

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 20 agosto 2024) Bandai Namco ha pubblicato undinel corso dell’Opening Night Live 2024, mostrando ancora una volta una gran quantità dispettacolari pieni di. Ebbene sì, come sarebbe stato lecito attendersi, anche questovideo pubblicato dal publisher giapponese si è rivelatodi lotte tra personaggi iconici della serie, mettendo in scena delle sequenza di combattimento che non possono che richiamare idella serie Budokai Tenkaichi. Bandai Namco ha ricordato anche con ilcheconsente ai fan dare vita ad intense battaglie 3D, fedeli allo spirito del celeberrimo anime di Akyra Toriyama, questa volta arricchito anche da una grafica moderna ed avvincente.