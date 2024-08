Biscuoli s’impone sul green del Matilde

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Sabato 17 agosto la gara Le Delizie diha aperto l’attività agonistica del fine settimana alGolf. La canicola estiva ha condizionato la gara mettendo alla prova i giocatori. Mauro(foto) ha vinto grazie a un giro in 80 colpi. Nella categoria netta Daniela Battaglia (40) ha superato di misura Arturo Sanfelici al termine di un avvincente testa a testa. Italina Cerioli (39) è stata la miglior lady mentre Domizio Soliani (38) il senior. Il giorno seguente i golfisti reggiani sono scesi nuovamente in campo per la competizione con formula a coppie. La competizione ha premiato quanti, oltre alle migliori doti tecniche, hanno scelto la strategia migliore. Mauroe Donata Paterlini hanno vinto grazie a un giro in 77 colpi.