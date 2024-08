Biden dà l’addio | Trump è un perdente criminale l’America è vincente

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 agosto 2024) Chicago, 20 agosto 2024 – “We love you Joe“. I migliaia di democratici riuniti allo United Center di Chicago si stringono attorno a Joenella notte del suo addio alla corsa per la Casa Bianca e forse alla politica, dopo 50 anni. L’anziano presidente chiude la prima giornata della convention democratica con un’ovazione non solo da parte dei delegati ma anche da tutti gli oratori che hanno parlato prima di lui, dalla candidata Kamala Harris intervenuta a sorpresa a Hillary Clinton che ha infiammato la convention, subito dopo Alexandria Ocasio-Cortez. Salito sul palco dopo l’intervento della first Lady Jill– che ha ricordato le ore drammatiche di introspezione prima della decisione di ritirarsi e della figlia Ashley, che lo ha definito un “cuore coraggioso” –è apparso commosso e si è persino asciugato le lacrime con un fazzoletto.