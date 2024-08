WWE | Ecco perché Stephanie Vaquer non ha ancora debuttato in NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 agosto 2024)ha recentemente lasciato le federazioni CMLL e NJPW e ha firmato rapidamente con la WWE, dove ha già fatto il suo debutto sul ring in un live event in Messico lo scorso 13 luglio, lottando contro Isla Dawn. I fan stanno aspettando però il suo “vero” debutto in NXT e il motivo del suo ritardo è stato rivelato proprio in questi giorni. Quando la vedremo lottare di nuovo? Secondo PWInsider, è stato riferito che ci sono stati problemi legati al visto di ingresso negli Stati Uniti. Non appena questi problemi saranno risolti, l’atleta potrà entrare regolarmente ed iniziare la carriera in NXT. I fan hanno grandi aspettative quindi speriamo riesca nel breve tempo a risolvere questi problemi così da vederla per la prima volta su un ring WWE televisivo.