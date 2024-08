WWE | Charlotte Flair potrebbe essere pronta al ritorno intorno a novembre

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 agosto 2024)è ferma per infortunio da ormai molti mesi. Lo scorso mese di dicembre riportò un brutto infortunio al ginocchio che l’ha costretta ad operarsi con conseguente lungo stop. Il percorso riabilitativo procede bene ed anzi in questi mesi è spesso stato evidenziato come il suo fisico abbia dato ottime risposte sin da subito dopo l’intervento. Arrivano ora ulteriori indiscrezioni sul suosul ring. Verso ilSecondo quanto evidenziato da PW Nexus, il percorso di recupero diprocede bene. “The Queen”, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbeper ilsul ring entro il prossimo mese di. Al momento, però, non ci sono indicazioni certe sul suo rientro che dipenderà anche dai piani creativi che la riguarderanno.