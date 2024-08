US Open 2024 Sinner potrà affrontare Djokovic solo in finale Ma Alcaraz…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) La vittoria della scorsa notte italiana dell’azzurro Janniksul tedesco Alexander Zverev nella prima semidei Cincinnatidi tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, è stata decisiva per l’assegnazione delle prime 4 teste di serie agli US. Il seeding dell’ultimo torneo stagionale del Grand Slam verrà stabilito in base al ranking ATP che verrà rilasciato domani, martedì 20 agosto, al termine delladi Cincinnati, che vedràopposto al padrone di casa statunitense Frances Tiafoe. Il tennista italiano sarà il numero 1 del seeding, mentre in virtù del successo disu Zverev è ormai certo di essere accreditato della seconda testa di serie il serbo Novak, il quale sarà inserito nella parte bassa del tabellone eincontrare l’azzurro soltanto in