Triangolo Palacios l’Inter con chi deve chiudere? Si attende – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)per Tomas, conche ha pronta l’offerta per andare al’acquisto del difensore mancino. Ma come spiega il Corriere dello Sport, prima serve l’accordo tra i due club argentini. SITUAZIONE –particolare peraspetta dil’arrivo del suo nuovo difensore. Il classe 2003 mancino è l’indiziato principale per ricoprire il ruolo di vice Alessandro Bastoni. A confermare la sua imminente partenza anche il suo attuale allenatore Cicotello, che senza mezze misure ha spiegato l’esclusione dall’ultimo match tra Talleres e Independiente Rivadavia. Ed è proprio da queste due società cheaspetta urgenti segnali positivi. Infatti, il giocatore è di proprietà del Talleres, ma attualmente si trova in prestito con diritto di riscatto all’Independiente.