(Di lunedì 19 agosto 2024) Thesta ufficialmente tornando con un nuovo aggiornamentono dellacomica di successo. Prime Video ha annunciato che laoriginale Thedebutterà sulla piattaforma di streaming il 18 ottobre, svelando al contempo un’immagine in anteprima (che potete vedere qui sotto) di Felicity Ward nel ruolo della prima protagonista femminile del franchise, che interpreterà la nuova direttrice Hannah Howard, amministratrice delegata dell’azienda di imbggi Flinley Craddick. Quando riceve notizie dsede centrale che chiuderanno la sua filiale e faranno lavorare tutti da casa, Hannah entra in modalità sopravvivenza, facendo promesse che non può mantenere per tenere unita la sua “famiglia lavorativa”.