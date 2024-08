Tamberi si sfoga | Hanno scritto cavolate colossali sulla mia dieta sono geneticamente predisposto alle coliche

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2024) Gianmarconon ha vissuto delle belle Olimpiadi a Parigi; sperava di replicare l’oro di Tokyo, ma qualche giorno prima della finale è stato colpito drenali. Alla fine è riuscito a effettuare un solo salto valido a 2,22 metri.smentisce i quotidiani: «, la mianon c’entra» Su Instagram ieri, in un lungo post,ha tenuto a specificare in merito a quantonegli ultimi giorni sulle sue diete dai quotidiani. Buona domenica amici, spero stiate bene. Io fortunatamentediversi giorni che grazie ai medicinali che sto prendendo non ho più avuto né dolori particolari né. Il calcolo è ancora presente ma i dottori dicono che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo per essere espulso.