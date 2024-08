Napoli scoperto ‘tesoretto’ da 8 milioni di euro nella casa di un medico Ragionevole provenienza illecita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Ottodi, di dubbia, sono stati rinvenuti nell’abitazione di una Santa Maria la Carità. Il denaro – ora sotto sequestro – sarebbe stato nascosto all’interno di un locale dietro all’armadio, con la funzione di caveau. Ilsarebbe stato suddiviso in banconote – principalmente da 20, 50, 100 e 200– custodite in buste con annotazioni varie sopra. La scoperta è avvenuta nel corso di una verifica fiscale della Guardia di finanza nei confronti del professionista – operante nel settore previdenziale a Pompei – con tanto di accesso domiciliare autorizzato dalla Procura. La somma in questione sarebbe risultata sproporzionata rispetto a quanto dichiarato dall’uomo, mentre le modalità di conservazione della stessa sono state valutate come anomale.