Mugello due escursionisti soccorsi nella Via degli Dei | un 40enne scivola un 21enne colto da malore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Firenzuola (Firenze), 19 agosto 2024 – Due(uno infortunato, l’altroda) sono statie recuperati dai vigili del fuoco in due punti diversi della “ViaDei”. Il primo, nel comune di Scarperia in località Sant’Agata, èto in una gola perdendo così l'orientamento. L'uomo in buono stato ha fornito la propria posizione alla sala operativa 115 che ha inviato la squadra di terra per il recupero dalla zona impervia con la risalita con un importante dislivello sul sentiero principale per proseguire il cammino. L’uomo di 40 anni non ha avuto necessità di cure mediche. Il secondo intervento, nel comune di Firenzuola, sempre sulla viaDei nei pressi del cimitero Germanico Tedesco, in seguito a unriportato da un escursionista.