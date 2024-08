Masters 1000 Cincinnati replica Sinner-Zverev su Sky | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’e ilper vedere ladel match tra Jannike Alexander, valido come semifinale deldi2024. Una sfida andata in scena nella notte italiana, che ha visto il numero uno del mondo avere la meglio sul tedesco al termine di un testa a testa durato oltre tre ore. Un match davvero tiratissimo, che ha visto ben due tiebreak molto intensi, oltre a un set chiuso 7-5, in cui l’azzurro, nonostante i postumi dei recenti malanni e acciacchi fisici, è riuscito ad avere la meglio con una prova di grande carattere, conquistando l’accesso in finale contro Frances Tiafoe e soprattutto ottenendo una vittoria importante per il morale in vista degli US Open. Una partita da rivedere, quindi, e che verrà riproposta integralmente su Sky, in particolare su Sky Sport Tennis (203), a partire dalle ore 12:00 di lunedì 19 agosto.