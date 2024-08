Lazio | la prima di Baroni è un successo di determinazione e concretezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma 19 agosto 2024 - C'era attesa e voglia di conoscere la, rivoluzionata in estate dal direttore sportivo Angelo Fabiani. Un lavoro profondo, cominciato con alcune mancate permanenze, in particolare quelle di Luis Alberto e Daichi Kamada, che hanno fatto scattare le dimissioni di Igor Tudor. Un'occasione colta al balzo dalla dirigenza biancoceleste, che scegliendo Marco, alla suapanchina difascia in carriera, ha dato un netto di segnale di nuova partenza, per costruire un nuovo ciclo vincente. Allora fuori anche Immobile e Felipe Anderson e dentro giocatori giovani, con ampi margini di miglioramento, per una squadra che magari a livello di risultati potrebbe calare alla distanza, ma che di sicuro ha saputo entusiasmare al suo debutto.