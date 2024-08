Infermeria piena Piove sul bagnato | fuori anche Toloi Kolasinac e Zaniolo Gasperini chiama sette Under 23 Retegui dall’inizio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dea in emergenza a Lecce. La cabala, però, sorride: dal 2018 i nerazzurri hanno sempre ottenuto un successo al debutto (e dal 2019 hanno sempre vinto la prima in trasferta con Spal, due volte Torino, Sampdoria e Sassuolo)., però, ha convocatoragazzi dalla23 per riempire la panchina. Oltre a Scalvini e Scamacca, assenti per problemi muscolari, oltre a(tendinite): gli ultimi due potrebbero recuperare per la prossima trasferta a Torino. Mancano poi per motivi di mercato Koopmeiners e Touré, oltre a Lookman. Dovrebbe aggregarsi Samardzic, in panchina ci sarà Brescianini che si è unito al gruppo sabato. E giocherà titolare, arrivato da dieci giorni. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Tete Morente, Marchwinski, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.