Il Grifone in campo Oggi sfida al Montevarchi

(Di lunedì 19 agosto 2024) Torna inalle 18 allo stadio Zecchini il Grosseto di Roberto Malotti che ospita l’Aquilaper la penultima partita precampionato dell’estate 2024. Poi ci sarà la trasferta ad Altopascio contro il Tau per Cretella e compagni e quindi inizieranno la Coppa Italia e il campionato. Altre due partite insomma per rodare al meglio il motore di una rosa che sta lavorando intensamente da inizio mese. Dopo il 4-4 dell’ultima amichevole contro il Ghivizzano c’è da sistemare difesa e centro, dato che la squadra biancorossa sta incassando un po’ troppe reti in questo calcio d’estate. Quello odierno sarà quindi un test importante in vista dell’inizio della stagione utile a Malotti per avere la rosa al 100%.