Girone senza favorite la Spal farà bene

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nahuel Valentini è un professionista esperto, consapevole che la decisione delladi non confermarlo è legittima e come tale deve accettarla. Ciò non toglie che il difensore argentino abbia a lungo pensato e sperato di restare in biancazzurro, e l’amarezza di aver lasciato Ferrara dopo una sola stagione fatica a passare. E a una settimana dall’inizio del campionato Valentini è ancora svincolato, aspettando una proposta che gli consenta di tornare in pista. Ma il centrale classe 1988 guarda anche con interesse alla prima giornata in programma allo stadio Mazza, perché dal 2018 al 2020 ha indossato la maglia dell’Ascoli in serie B. "Per come avevamo finito il campionato, mi aspettavo di restare a Ferrara – confessa Valentini –, poi però ci sono stati tanti cambiamenti e a quel punto ho capito che per me non ci sarebbe stata la possibilità di restare".