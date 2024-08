Gian Piero Gasperini La sfida nella sfida

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’ultima trasferta in campionato dell’Atalanta, curiosamente, è stata proprio a Lecce, lo scorso 18 maggio, alla penultima giornata, con un successo per 0-2 dei nerazzurri contro i salentini già salvi. In gol De Ketelaere e Scamacca.sua carriera in Serie A il tecnico giallorosso, Luca Gotti, in cinque stagioni tra Udinese, Spezia e Lecce, non ha mai battuto: ci è andato molto vicino nel gennaio 2023 quando allenava lo Spezia. In vantaggio 2-0ripresa, si vide rimontare nei minuti finali con le reti atalantine di Hojlund e, nel recupero, di Pasalic. La Deaana a Lecce ha perso 2-1 nel novembre 2022, ma ha vinto con un sonoro 7-2 nel marzo 2020, nell’ultima gara prima della sospensione per la pandemia. Perquella di oggi sarà la 389esima panchina con l’Atalanta. Fab.Car.